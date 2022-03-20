Радник керівника Офісу президента зазначив, що РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну.

В Офісі президента закликали політиків не оприлюднювати інформацію про закупівлю зброї та про підготовку контрнаступів Збройних сил України.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну.

"Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному. До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що наразі в Україні фронт практично завмер, оскільки сторонам не вистачає сил для реального переламу ситуації.

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