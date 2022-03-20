Росіяни формують резерви та перекидають в Україну, але тут "з ними стається прикра несподіванка", зазначив радник глави Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначає, що наразі в Україні фронт практично завмер, оскільки сторонам не вистачає сил для реального переламу ситуації.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін - і нашої, і російської - не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямку", - зазначив Арестович.

Так, додав він, сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять одне по одному удари. "Але ми наносимо ці удари краще", - зауважив радник керівника ОП.

"Практично немає ракетних ударів по містах... Практично не діє російська авіація і Повітряні сили навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу. А їм хотілося б більше", - сказав Арестович.

За його словами, російське керівництво, скоріш за все, обрало шлях "намагання прочавити нас силою і збільшити мартиролог своїх вбитих військовослужбовців... ще на 10-20 тисяч осіб".

"Вони формують резерви, перекидають їх сюди. Але з ними стається прикра несподіванка", - зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися в Україну. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.

20 березня Олексій Арестович сказав, що війна в Україні з Росією може тривати не менше як місяць.

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