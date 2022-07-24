На передовій нині несуть службу понад 5 тисяч українських жінок.

У Міністерстві оборони України повідомили, що у лавах ЗСУ наразі працюють понад 50 тисяч жінок.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише Громадське.

Вона повідомила, що зараз у Збройних Силах служить понад 38 тисяч військовослужбовиць, з них понад 5 тисяч перебувають на передовій. Крім них є також цивільні жінки, які працюють у ЗСУ.

"За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних Силах серед країн-членів НАТО", - додала Маляр.

Також представниця Міноборони зазначила, що раніше були обмеження для жінок на професії у ЗСУ,але зараз їм дозволили все.

"Вони танкісти, артилеристи, навіть глибоководний військових дайвінг. Була дискусія про професії, які шкідливі для здоров'я напряму. Наші жінки відстояли своє право на вибір навіть таких професій", - розповіла заступниця міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, у Генштабі запевнили, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

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