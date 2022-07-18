Для РФ головне - "ефективність виконання операції" в Україні, стверджував речник президента РФ.

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що армія РФ в Україні працює "дуже акуратно".

Окупанти виключають удари по цивільних об'єктах, розповідав речник президента Росії під час інтерв'ю держтелерадіо Ірану, яке транслював один з пропагандистських російських телеканалів.

Пєсков також сказав, що якихось чітких часових рамок бойових дій Росії в Україні немає, головне - "ефективність виконання операції".

"...збройні сили працюють дуже акуратно, використовують високоточну зброю, виключають будь-які удари по цивільній інфраструктурі...", - стверджував він.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, і Кремль не оголошував Києву війну, а назвав свої дії "спецоперацією" для нібито "демілітаризації" й "денацифікації".

Супротивник обстрілював не лише військові, а й цивільні об'єкти. Тільки в одному Маріуполі через росіян загинули понад 20 тисяч осіб.

17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог вже запустив по території України понад три тисячі крилатих ракет.

Один з найкривавіших ракетних терактів Росії в Україні стався вранці 14 липня у Вінниці - супротивники в центрі обласного центру поцілили в будівлю з офісними приміщеннями, загинули 24 людини, зокрема, три дитини.

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