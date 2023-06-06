В нашій країні на багатьох ділянках фронту загострилася ситуація, зазначили у британській розвідці.

Те, наскільки приватна російська компанія "Вагнер" буде підкорятися Міноборони Росії, упродовж найближчого часу стане головним фактором у війні РФ проти України.

Упродовж останніх двох діб на багатьох ділянках фронту в Україні, зокрема і на тих, де упродовж кількох місяців було відносно спокійно, значно посилилися бойові дії, повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на відомості розвідки.

У Міноборони додали, що з міста Бахмут Донецької області наразі виведені більшість "вагнерівців".

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"…Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "Вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії та України - сьогодні це варто знати

Вранці 6 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ситуація на фронтах в нашій державі почала загострюватися. За даними Генштабу, за минулу добу українські воїни відбили понад 40 атак з боку ворога на низці напрямків, а раніше тривалий час їх було менше 30.

Варто зазначити, що наші воїни наприкінці травня почали рухатися вперед на Бахмутському напрямку, і від ворога було звільнено чимало української території.

Вороги стверджували, що повністю взяли під контроль Бахмут, однак українська сторона цю інформацію не підтвердила. З міста почали виводити "вагнерівців".

Cпікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що українська армія у Бахмуті домоглася основного - виснажила "Вагнер" та змусили ворогів втекти з величезними втратами.

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