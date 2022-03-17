В Київській області ситуація складна, але контрольована, зазначив очільник Київської обласної військової адміністрації.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що робота по звільненню від окупантів сіл навколо Києва ведеться, але конкретизувати інформацію до завершення відповідних операцій неможливо.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

На питання ведучих щодо відсутності інформації від офіційних осіб про звільнення сіл від окупантів навколо Києва Павлюк сказав: "Робота відповідна іде, але для того, щоб витоку інформації не було про дії наших підрозділів, ми про це скажемо, коли можна буде говорить… Ідуть відповідні дії наших підрозділів, протидія противника, переміщення противника, поки конкретно сказати, що воно отак, до завершення відповідних операцій, неможливо", - уточнив чиновник.

Також Павлюк сказав, що на Київщині ситуація складна, контрольована, прогнозувати дії дуже складно, головне - українська сторона готова адекватно реагувати на всі загрози.

"На Київщині ситуація складна, контрольована, прогнозувати дії дуже складно. Ми готові адекватно реагувати на всі загрози. Найбільш небезпека так і залишається - Житомирська траса, Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Вишгородський район... Збройні сили на своїх позиціях стійко обороняють рубежі. Робимо нові рубежі для підвищення стійкості оборони", - заявив Павлюк.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ та міста, які знаходяться поруч, - Бучу, Ірпінь, Гостомель, йшли бої.

Супротивнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

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