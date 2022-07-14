Тим часом ворог завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки та Семигір'я.

Українські воїни відбили штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини на Бахмутському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки та Семигір'я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 червня українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів на декількох напрямках. Так, бійці ЗСУ відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Крім того, наші захисники успішно відбили штурмові дії у напрямках Іванівки та Долини й відігнали окупантів назад.

Також всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

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