Українські військові впливають на характер бойових дій на передньому краї фронту.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів під час телемарафону.
"Нині ініціатива в наших руках. І те, що у нас з'явилася така можливість громити дві опори бойових дій – логістику та систему військового управління, тим самим ми можемо впливати на характер бойових дій на передньому краї. Найближчими днями він почне змінюватися у бік зменшення вогневого впливу на наші позиції. Буде потихеньку наступати боєприпасний голод", – пояснив експерт.
За словами Жданова, російський наступ наразі буксує навіть на Донбасі.
"Вони не змогли зберегти темп наступу і той натиск, який був під час штурму Сєвєродонецька, про це взагалі не йдеться. Вони тиждень тупцюють на місці. Думаю, що зараз дуже застопориться і Запорізький напрямок, хоча ще тиждень тому Ганна Маляр говорила про те, що в Генштабі розвідка розглядає варіант початку наступу на Запоріжжя. Наразі про це говорити, я думаю, не варто", – зазначив експерт.
Жданов підкреслив, що показник слабкості військ РФ наразі у тому, що вони не можуть розвивати наступальні дії.
"На Херсонщині систему військового управління постаралися поламати. Це – показник. Те, що вони не можуть розвивати наступ – це показник", – сказав Жданов.
Як повідомляв УНІАН, 12 липня Жданов заявив, що російське командування буде знімати зі зберігання старе радянське озброєння, щоб продовжувати воювати в Україн за наказом очільника Кремля Володимира Путіна.