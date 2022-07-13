Експерт зазначив, що наразі ініціатива в руках ЗСУ і вони можуть впливати на характер бойових дій на передньому краї.

Українські військові впливають на характер бойових дій на передньому краї фронту.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів під час телемарафону.

"Нині ініціатива в наших руках. І те, що у нас з'явилася така можливість громити дві опори бойових дій – логістику та систему військового управління, тим самим ми можемо впливати на характер бойових дій на передньому краї. Найближчими днями він почне змінюватися у бік зменшення вогневого впливу на наші позиції. Буде потихеньку наступати боєприпасний голод", – пояснив експерт.

За словами Жданова, російський наступ наразі буксує навіть на Донбасі.

"Вони не змогли зберегти темп наступу і той натиск, який був під час штурму Сєвєродонецька, про це взагалі не йдеться. Вони тиждень тупцюють на місці. Думаю, що зараз дуже застопориться і Запорізький напрямок, хоча ще тиждень тому Ганна Маляр говорила про те, що в Генштабі розвідка розглядає варіант початку наступу на Запоріжжя. Наразі про це говорити, я думаю, не варто", – зазначив експерт.

Жданов підкреслив, що показник слабкості військ РФ наразі у тому, що вони не можуть розвивати наступальні дії.

"На Херсонщині систему військового управління постаралися поламати. Це – показник. Те, що вони не можуть розвивати наступ – це показник", – сказав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Жданов заявив, що російське командування буде знімати зі зберігання старе радянське озброєння, щоб продовжувати воювати в Україн за наказом очільника Кремля Володимира Путіна.

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