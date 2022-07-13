Наголошується, що найближчим часом російська армія спробує взяти кілька невеликих міст.

Найближчим часом російська армія зосередиться на взятті кількох невеликих міст, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов'янська і Краматорська.

Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"На Донбасі російські збройні сили, швидше за все, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов'янська і Краматорська", - наголошується в повідомленні.

При цьому у розвідці вважають, що Слов'янськ і Краматорськ залишаються основними цілями російських військ на цьому етапі воєнної операції.

Крім того, у відомстві констатували, що Росія продовжує спроби підірвати легітимність Української держави і зміцнити своє управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України.

Також британські розвідники констатували, що антиросійські настрої на окупованій частині України призводять до переслідування російських і проросійських чиновників. Так, призначена Росією "адміністрація" смт. Великий Бурлук Харківської області визнала, що один з її керівників загинув 11 липня в результаті вибуху автомобіля.

"Переслідування офіційних осіб, ймовірно, будуть посилюватися, що посилить і так серйозні проблеми, що стоять перед російськими окупантами, та потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки", - вважають у відомстві.

Як йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська можуть спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ не тільки з Півночі і Сходу, а й із Заходу, від виступу в їх позиціях в районі Барвінкова.

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