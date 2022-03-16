За попередньою інформацією, є загиблі.

Російські окупанти з "Граду" обстріляли колону цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя, серед поранених є діти.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти", - мовиться у дописі.

Кількість постраждалих уточняється.

"Росіяни, ГОРІТЬ В ПЕКЛІ, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи", - додали у Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тисяч людей.

Пізніше віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що російські пропагандисти намагаються створити аморальну брехню про евакуацію громадян з Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити новини: