Окупанти продовжують перекидати техніку до Херсона, в тому числі й "Бук-М2".

Окупанти продовжують перекидати важку техніку через Мелітополь у напрямок Херсону, бо готуються до наступу ЗСУ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Вже четвертий день ми спостерігаємо через територію міста Мелітополя транзитом проходить військова техніка. Причому, це три-чотири колони щодня. Сьогодні була чергова колонна. Вони ідуть як по центру міста, так і по околицях міста Мелітополя", - сказав він.

Мер зазначив, що в кожній колонні від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного роду озброєння - від танків, до бойових машин десанту, машин піхоти.

"Також було помічено на території міста специфічну техніку – "Бук-М2", який є останньою модифікацією цього озброєння, і воно також все іде в бік Херсону та Криму. Ми чітко розуміємо, що перекидання цієї техніки пов’язана з тим, що наші ЗСУ вже націлені на деокупацію Херсону і тому ворожі війська стягуються саме туди", - пояснив він.

Федоров уточнив, що ворожа техніка іде з боку Донбасу, Маріуполя та Бердянська.

Він вважає, що деокупація Мелітополя для українських військових є пріоритетом тому, що це місто - "ключ до деокупації всього півдня країни".

Міський голова також зазначив, що в української армії вже є успіхи на Запорізькому напрямку, про які скоро стане відомо.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області. Станом на 25 липня ЗСУ вже взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури в області.

Станом на 26 липня російські загарбники стягнули близько 80 одиниць техніки у напрямку Херсона.

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