Росіянин зазначив, що за чутками, армія РФ вже втратила 80 тисяч осіб.

Російські окупанти скаржаться своїм родичам на фейки кремлівських ЗМІ про війну в Україні. Загарбник вказав на невідповідність інформації про втрати російських військ.

У новому перехопленні, яке оприлюднила українська розвідка, окупант розповідає родичу, що російські журналісти не говорять правду про ситуацію, в якій опинилися росіяни в Україні.

"Вчора своїм в частину дзвонив. У нас двохсотий прийшов, пацанчик загинув", - нарікає чоловік.

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При цьому його співрозмовник скаржиться, що ЗМІ не говорять про втрати армії РФ.

"Зате по телевізору говорять одне і те ж. Аж дратує, аж не хочеться новини включати. Підбили там два БМП або п'ять БМП, там два танки, 300 ЗСУ, найманців. Ви скажіть, скільки наших загинуло за добу", - обурений росіянин.

При цьому співрозмовники відзначають, що припинилася мобілізація, але це тимчасово, швидше за все, на зиму, але в Росії триває призов. Водночас один з чоловіків зазначає, що контракт із призовників підпишуть ті, у кого "ні батьківщини, ні матері", а це близько 2%.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними аналітиків, російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила як мінімум 8044 одиниць техніки. При цьому 4927 одиниць техніки було знищено, 198 пошкоджено, 300 кинуто і 2619 захоплено.

Крім того, станом на 21 листопада загальні бойові втрати росіян з 24 лютого орієнтовно склали близько 84 600 чоловікдо, А За минулу добу - 390 осіб.

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