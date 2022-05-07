Ці люди знаходяться у фільтраційному таборі.

Вчора, 6 травня, російські окупанти депортували з Маріуполя 373 особи.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Під прикриттям евакуації з "Азовсталі" росіяни не закінчують свої нелюдські справи. Тільки за вчора з Маріуполя були депортовані 373 людини, які знаходяться у фільтраційному таборі в Безіменному", - підкреслив він.

Андрющенко додав, що під час попередніх трьох днів, поки йшов штурм "Азовсталі", процес депортації фактично був припинений.

"Найогидніший факт - під прикриттям "журналістів" евакуйованих людей безсовісно допитують прямо в автобусах по дорозі від "Азовсталі" до Безіменного. Росіяни відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з блокадників "Азовсталі" навіть не натякає на "звірства" "Азова", нас тримали в заручниках" - глобальний провал пропаганди", - зазначив радник мера.

Він підкреслив, що сам факт такого допиту - це ще одне порушення в скарбничку військових злочинів Росії.

"Найгірше, що ми змушені миритися з цим заради порятунку всіх, хто залишається в заручниках в Маріуполі", - додав Андрющенко.

Раніше мер Маріуполя заявив, що учасники розбору завалів знаходили під будинками близько 100 трупів.

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