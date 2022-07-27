Ворожі "технології" вражають, зазначив секретар РНБО.

Під час повномасштабної війни проти України російські окупанти використовували карту 80-років.

"Технології" супротивника вражають, написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter.

Чиновник також показав фото, на якому він зображений з картою.

"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", - написав Данілов.

Нагадаємо, РФ без оголошення війни вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого, нібито, щоб провести "спецоперацію" для "демілітаризації" та "денацифікації". Під таким прикриттям окупанти захопили низку населених пунктів на сході та півдні України.

Збройні сили України давали гідну відсіч ворогу. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 27 липня на нашій землі ліквідували 40 070 загарбників.

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