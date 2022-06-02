Супротивник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат і відступив, зазначили в Генштабі нашої армії.

Російські окупанти штурмують місто Сєвєродонецьк та селище міського типу Комишуваха Луганської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

"На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має. На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Здійснює поповнення запасів.

Раніше стало відомо, що упродовж минулої доби війни України з Росією супротивник збільшив число обстрілів позицій захисників нашої держави на Південнобузькому напрямку.

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