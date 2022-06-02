Упродовж минулої доби війни України з Росією окупанти збільшили кількість обстрілів позицій українських воїнів на Південнобузькому напрямку.
Супротивник також обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів населені пункти Широке, Степова Долина, Луч, Трудолюбівка і Шевченкове, повідомив Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
"…Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки…", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Вороги спочатку бомбили військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей.
Захисники нашої держави давали супротивнику гідну відсіч. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 червня на нашій землі знищили приблизно 30 700 окупантів і, зокрема, 1 361 танк.
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