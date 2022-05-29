Прем'єр зазначив, що це і є докази того, що росіяни воюють проти звичайних українців.

Жертв серед цивільного населення через війну в Україні в десятки разів більше, ніж серед українських військових. Російські окупанти навмисно вбивають звичайних українців.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС News Україна.

"У нашому випадку кількість цивільних жертв в десятки разів перевищує жертв серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія воює з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами", – йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що росіяни свідомо скоюють військові злочини.

"Це дуже легко довести, тому що, коли росіяни називають це "військовою операцією", то під час військової операції йде знищення. Як правило, якщо діяти за правилами і традиціями війни, то знищують військову інфраструктуру, воюють військові з військовими", – підсумував Шмигаль.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

За даними офісу генерального прокурора, на 24 травня російські військові вбили 234 українських дитини.

В ООН повідомили, що після початку повномасштабного нападу РФ в Україні зафіксували 3974 випадки загибелі цивільного населення. Більшість загинула в результаті вибухів боєприпасів і вибухових речовин з великою площею ураження.

У свою чергу радник мера Петро Андрющенко повідомив, що тільки в одному Маріуполі загинуло близько 22 тисяч осіб. За даними міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, понад 50 спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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