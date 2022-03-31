Киян закликають бути обачними, особливо в лісопаркових зонах, на узбережжях річок і озер, а також на дорогах.

Глава військової адміністрації Києва Микола Жирнов зазначає, що ситуація навколо Києва поліпшується, проте на підступах до столиці все ще ведуться бої.

Про це йдеться в повідомленні на Офіційному порталі Києва.

Відзначається, що доба в столиці пройшла спокійно.

"Завдяки стійкій обороні та героїчним діям наших військ ситуація навколо міста поліпшується. Громадянська інфраструктура столиці поступово набирає обертів. Відновлюють роботу підприємства, установи, а також об'єкти сфери торгівлі та обслуговування. Однак на підступах до столиці все ще ведуться бої", - йдеться в повідомленні.

Військові закликають киян бути обачними, особливо в лісопаркових зонах, на узбережжях річок і озер, а також на дорогах.

"На звільнених територіях українські військові та підрозділи ДСНС проводять зачистку та розмінування територій", - йдеться у повідомленні.

Також киян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги і відразу направлятися в найближчі укриття, розташування яких можна дізнатися через додаток "Київ Цифровий".

"Для зручності використання в укриттях встановлено підключення до безкоштовного Wi-Fi. На сьогодні до інтернету під'єднали вже 805 бомбосховищ по Києву", - розповіли в МВА.

Крім того, зазначається, що військова адміністрація Києва продовжує логістично забезпечувати гуманітарною допомогою соціальні об'єкти столиці. Так, сьогодні в унікальний медичний заклад столиці - дитячу лікарню "Охматдит" були передані необхідні медикаменти, засоби особистої гігієни та продукти тривалого зберігання.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

У Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

У свою чергу голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що в області спостерігається велике перегрупування російських військ, величезні колони йдуть у бік Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: