Супротивник був змушений "тимчасово відмовитися" від виконання завдання щодо блокування та захоплення Києва, зазначив Генштаб української армії.

У Генеральному штабі Збройних сил України не виключають, що найближчим часом російські окупанти намагатимуться зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Ворог, зазнавши значних втрат в особовому складі та техніці, не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва. Окупанти були вимушені тимчасово відмовитися від виконання зазначеного завдання", - мовиться у дописі.

Водночас окупанти продовжують посилення угруповань військ коштом підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Вони намагаються сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"З врахуванням зазначеного, найближчим часом, противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку ситуація без змін. На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. "Вивів на територію республіки Білорусь до 5-ти БТГр (батальйонна тактична група - Ред.). Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки", - зауважили у Генштабі.

На Сіверському напрямку окупанти здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу першої танкової армії.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, здійснює артилерійські обстріли з метою знищення інфраструктури та житлових кварталів міста.

У районі на південь від міста Ізюм окупанти намагаються зломити спротив українських захисників, витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ. Успіху вони в цьому не мають.

"На Донецькому напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Ворог зосередився на продовженні штурму міста Маріуполя. Здійснив нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії коштом введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців", - розповіли у Генштабі ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник намагався здійснити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка Миколаївської області.

"Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам'янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відбито спроби обходу противником позицій українських військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

"Силами 36-ї окремої бригади морської піхоти, спільно з підрозділами інших складових сил оборони України, утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя. Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар'їнка", - зазначили у Генштабі.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках.

"На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони. Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Херсон та Дніпро.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 березня в нашій країні знищено 17,5 тис. окупантів.

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