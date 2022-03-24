Вивезених маріупольців доставляють у фільтраційні табори, звідти розподіляють по різних віддалених містах Росії.

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Просто зараз автобуси, які виїхали з Запоріжжя у Бердянськ, щоби евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, це робиться лише для того, щоб не дати людям можливість повернутися на підконтрольну Україні території", - заявили у місцевій владі.

Усього під незаконну депортацію потрапили близько 15 тисяч містян, що становить половину від усіх мешканців лівобережного Маріуполя.

"Окупанти в ультимативній формі примушують і без того замучених війною людей сідати в автобуси. Також є свідчення, що російські окупанти відбирають у людей паспорти й інші українські документи", - йдеться у повідомленні прес-служби мерії.

Вивезених маріупольців доставляють у фільтраційні табори, звідти розподіляють по різних віддалених містах Росії. На сьогодні відомо про близько 6 тисяч депортованих мешканців Маріуполя.

Мерія формує базу депортованих і працюватиме над поверненням громадян України, заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Через провал у бліцкригу України росіяни зосередилися на бомбардуваннях міст й цивільних об’єктів, тероризуючи і вбиваючи мирних громадян.

Наразі в Маріуполі тривають важкі бої за звільнення міста від окупантів, які ті захопили на початку російсько-української війни. Весь цей час ворог блокує евакуацію мешканців, підвезення продуктів, атакує лікарні та укриття, не дозволяє ховати тіла загиблих.

За останніми даними, кількість жертв унаслідок агресії Росії в Маріуполі склала вже понад 3 тисячі.

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