У селі майже не залишилося мешканців.

Українські військові звільнили від російських окупантів населений пункт Павлівка Донецької області. У селі майже не залишилося людей, а будинки зруйновані.

Відповідне відео оприлюднило Міністерство оборони України.

"Колись велике та "живе" село стало тепер пусткою. Сюди прийшов "русский мир" і залишив після себе смерть і розруху", - йдеться в коментарі до ролика.

Зазначається, що захисники України продовжують звільняти від загарбників тимчасово окуповані області нашої країни.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсонській області українські військові звільнили від російських окупантів село Іванівка.

У населеному пункті від противників залишилися тільки "мертва" військова техніка і страшні спогади, повідомили в 60-й окремій піхотній бригаді оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ Збройних сил України.

Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням і надають допомогу тим, хто її потребує

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