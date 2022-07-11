У звільненому населеному пункті українські військові налагоджували комунікацію з місцевими жителями.

У Херсонській області українські військові звільнили від російських окупантів село Іванівка.

У населеному пункті від супротивників лишилися лише "мертва" військова техніка й страшні спогади, повідомили у 60-й окремій піхотній бригаді оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ Збройних сил України.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 ОПБр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт… Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого 2022 року. Ворогам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Херсонській області.

Українські військові давали гідну відсіч супротивникові. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 10 липня на нашій землі ліквідували 37 300 ворогів.

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