Ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад", - йдеться у повідомленні.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.
В Акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України.
У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
Українські воїни стійко тримають оборону та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти готуються до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.