Українські військові за вчора ліквідували ще 160 окупантів / фото сили ТРО

Українські захисники за добу ліквідували ще 160 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та України ЗСУ знищили приблизно 40230 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook

Так, загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - 40230 (+160);
  • танків - 1742 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 3979 (+8);
  • артилерійських систем - 894 (+11);
  • РСЗВ - 258 (+0);
  • засоби ППО - 117 (+0);
  • літаків - 222 (+0);
  • вертольотів - 190 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3);
  • крилаті ракети - 174 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7);
  • спеціальна техніка - 75 (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні. 

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