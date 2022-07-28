Загальні бойові втрати Російський армії склали приблизно 40230 загарбників.

Українські захисники за добу ліквідували ще 160 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та України ЗСУ знищили приблизно 40230 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook

Так, загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно склали:

особового складу - 40230 (+160);

танків - 1742 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин - 3979 (+8);

артилерійських систем - 894 (+11);

РСЗВ - 258 (+0);

засоби ППО - 117 (+0);

літаків - 222 (+0);

вертольотів - 190 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3);

крилаті ракети - 174 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7);

спеціальна техніка - 75 (+0).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.

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