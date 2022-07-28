Українські захисники за добу ліквідували ще 160 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та України ЗСУ знищили приблизно 40230 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook
Так, загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно склали:
- особового складу - 40230 (+160);
- танків - 1742 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин - 3979 (+8);
- артилерійських систем - 894 (+11);
- РСЗВ - 258 (+0);
- засоби ППО - 117 (+0);
- літаків - 222 (+0);
- вертольотів - 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2854 (+7);
- спеціальна техніка - 75 (+0).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Криворізькому напрямку.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.