Сторони обговорили питання двосторонніх відносин та підтримки України в майбутньому членстві в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це він сказав у своїй заяві за результатами зустрічі з Негаммером.

Зеленський наголосив, що візит Негаммера до Києва є вирішальним у ці дні та дуже важливим для України. За його словами, канцлер здійснить візит до звільненої від окупантів Бучі, щоб побачити наслідки вторгнення РФ.

"Проговорили декілька важливих питань... Щодо наших двосторонніх відносин, підтримки України в майбутньому членстві в ЄС..., а також потужну санкційну проти РФ і нарощення цієї політики", - зазначив президент.

Він подякував Австрії не лише за гуманітарну допомогу, а й за техніку, зокрема для українських рятувальників.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

У свою чергу міністр закордонних справ Олександр Шалленберг заявив, що Австрія не буде підтримувати будь-яке ембарго Євросоюзу на постачання російського газу. На його думку, ЄС має інші варіанти посилення каральних заходів проти уряду Путіна.

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