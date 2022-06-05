Неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У Донецькій області з початку доби внаслідок обстрілів російських окупантів загинули троє цивільних, ще двоє поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 5 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох в Авдіївці та одного у Дружківці. Ще дві людини дістали поранення. ... Кожен воєнний злочинець буде покараний", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас, за словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині бійці Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували ворожий ударний вертоліт Ка-52. Захисники України продовжують знищувати техніку окупантів та "демілітаризувати" армію РФ.

Раніше на Луганщині українські бійці знищили склад боєприпасів ворога. "Фаєр-шоу від 80 бригади" потрапило на видовищне відео, де добре видно пожежу та детонацію.

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