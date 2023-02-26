Захисники України передали на позиції окупантів "подарунки".

Українські військові продовжують очищати територію нашої країни від російських загарбників. Аеророзвідка показала результати своєї роботи.

"Аеророзвідка. На російських позиціях. Кожен день", - йдеться у коментарі до відео, яке оприлюднили представники окремого батальйону спеціального призначення "Гайдамаки" у Facebook.

У ролику добре видно, що за допомогою коптерів захисники України передавали "подарунок" на позиції росіян. В результаті вцілілі окупанти кинулися тікати.

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Ситуація на фронті станом на 26 лютого - що відомо

За минулу добу, 25 лютого, російські загарбники завдали 14 ракетних і 19 авіаударів, а також здійснили 57 обстрілів з РСЗВ. Росіяни зосередили свої зусилля на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Водночас захисники України завдали 12 авіаударів по районах зосередження особового складу і військової техніки росіян.

Крім того, з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2023 року бійці Збройних сил України ліквідували вже приблизно 148 130 російських окупантів.

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