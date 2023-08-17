Українські сили вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також продовжували наступальні дії під Бахмутом.

Українські сили вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також продовжували наступальні дії під Бахмутом, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Міноборони Росії заявило, що російські війська відбили атаки українських військ в районі Вільшаної, Синківки, Манківки (приблизно 15 км на схід від Куп'янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) і Кузьміного (3 км на північний захід від Кремінної)", - йдеться у звіті.

Як відзначають аналітики, російські війська 16 серпня також вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове, але підтверджених просувань не робили. ISW не спостерігала підтвердження того, що російські війська просувалися в районі Синківки, як стверджували деякі російські воєнкори.

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Ситуація в районі Бахмута

Як стверджують аналітики ISW, українські сили продовжували наступальні дії під Бахмутом 16 серпня, але підтверджених просувань не робили. Генштаб України повідомив, що українські війська вели наступальні операції південніше Бахмута і що в цьому районі тривають запеклі бої.

Водночас російські воєнкори стверджують, що бої в районі Бахмута 16 серпня були значно менш інтенсивними, ніж в останні місяці.

Також наголошується, що російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута 16 серпня і, як повідомляється, просунулися вперед. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі н.п. Богданівка (8 км на північний захід від Бахмута.

"Російські джерела заявили 16 серпня, що 15 і 16 серпня російські війська контратакували біля Кліщіївки і встановили повний контроль над населеним пунктом. Інший російський воєнкор стверджував, що російські війська також просунулися в районі Ягідного (3 км на північний захід від Бахмута). Однак ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень", - йдеться у звіті ISW.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські окупанти намагалися наступати на Харківщині, Донеччині, але ВСУ успішно їх стримували.

За даними аналітиків ISW, в той же час сили оборони продовжували наступати на трьох ділянках фронту і просунулися в західній частині Запорізької області і на кордоні Донецької та Запорізької області.

Аналітики відзначають, що ВСУ досягли значних успіхів в районі Роботино у західній частині Запорізької області.

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