Наша авіація розтрощила чотири скупчення живої сили окупантів.

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

У свою чергу підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два склади боєприпасів та дві артилерійські засоби противника.

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При цьому за добу ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні: новини

Генштаб ЗСУ розкрив оперативний напрямок фронту з найбільшою кількістю атак Росії впродовж доби. Важко було під Авдіївкою.

При цьому ворог так і не зміг вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Загалом протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень на фронті. Зокрема, на Авдіївському напрямку захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

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