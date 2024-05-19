Ворога вчасно побачили аеророзвідники.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади продовжують нищити окупантів, що прийшли на українську землю. Зокрема, новий розгром ворога стався на Покровському напрямку.

"Московити намагалися штурмувати за допомогою двох БМП і танку, але їх вчасно побачили аеророзвідники. Артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів зупинили наступ та знищили російську техніку", – повідомляється в телеграм-каналі 47-ї ОМБр.

У бригаді також поділилися відео ефектного ураження російської техніки.

Удари по окупантах

У Вовчанську на Харківщині українські військові завдали потужного авіаудару по будівлі центральної лікарні. Там переховувалися російські окупанти. Зазначається, що росіяни використовували лікарню як укриття та місце накопичення сил.

Водночас у ГУР поділилися відео відбиття ворожого штурму Часового Яру Донецької області. 17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто штурмом – для атаки він задіяв аж 20 одиниць техніки. Українські захисники спалили бронетехніку росіян та розбили ворожі сили. У розвідці наголосили, що Часів Яр залишається під українським контролем.

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