Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Частина українських військових потрапила в оточе ння в Донецькій області.

Таку заяву зробив боєць батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов, який є автором телеграм-каналу "Говорять Снайпер". За його словами, серед захисників є б агато поранених.

"Між Лисівкою та Желанне Перше ситуація вкрай х**ова. Частина наших хлопців потрапили в оточення, сподіваюсь їх якось витягнуть, бо багато з них 300", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Завершився 927-й день повномасштабної війни РФ проти України. Наші захисники продовжують відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину української території.

Від початку доби, 7 вересня, станом на 22:00 на фронті відбулося 168 бойових зіткнень із противником, повідомив Генштаб ЗСУ. Половина атак припала на Покровський і Курахівський напрямки. Там зафіксовано 44 і 42 штурми відповідно.

Тим часом проєкт DeepState повідомив, що ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці Донецької області.

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