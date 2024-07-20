Щедрі виплати, пропоновані російськими військовими, приваблюють збіднілих кубинців приєднатися до війни.

Кубинці продовжують їхати в Росію, щоб приєднатися до її війни проти України, незважаючи на спроби уряду Гавани придушити вербування, за словами людини, знайомої з ситуацією.

Добровольці записуються неофіційними каналами, і загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, обчислюється кількома сотнями, хоча точні деталі встановити складно, пише Bloomberg.

Щедрі виплати, пропоновані російськими військовими, приваблюють збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключеннями електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, що спровокувала масову міграцію і вуличні протести. Деяких також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як президент Володимир Путін підписав у січні указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.

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"Ми були тими, хто дізнався й оприлюднив, що кілька кубинців, які перебували в Європі, були завербовані для війни", - заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо в інтерв'ю телебаченню і радіо Bloomberg у квітні.

Куба і Росія мають тісні політичні зв'язки, що тривають десятиліттями, починаючи з підтримки Радянським Союзом Гавани проти торгового ембарго США після комуністичної революції 1959 року під керівництвом Фіделя Кастро. У березні Росія відправила на Кубу танкери з сирою нафтою, щоб допомогти полегшити економічний спад, а минулого місяця група військово-морських кораблів прибула в Гавану із запланованим візитом.

Кількість новобранців тьмяніє порівняно з епохою Холодної війни, коли десятки тисяч кубинців воювали в Анголі в 1970-х і 1980-х роках разом із сотнями радянських військових радників в опосередкованій війні проти США та їхніх союзників.

Звісно, кількість кубинців, які відвідують Росію, переважно туристів, різко скоротилася протягом останніх років: із майже 77 000 2021 року до приблизно 15 000 торік. Однак, згідно з прикордонними даними російської служби безпеки, кількість тих, хто заявив, що перебуває у відрядженні, збільшилася вдвічі: з 492 у 2021 році до 942 торік.

Кубинські офіційні особи посилають суперечливі сигнали щодо участі Росії у війні в Україні. Через кілька годин після того, як посол Куби в Москві заявив у вересні, що його уряд не заперечує проти того, щоб її громадяни приєднувалися до російської армії для бойових дій, міністр закордонних справ Бруно Родрігес заявив, що "однозначна" позиція Гавани полягає в тому, щоб протистояти втручанню.

Після того, як у вересні 17 осіб було заарештовано у зв'язку з передбачуваним угрупуванням з торгівлі людьми, яке заманювало кубинців воювати на боці Росії, Міністерство закордонних справ заявило у своїй заяві, що "Куба не бере участі у війні в Україні" та діятиме "твердо" для того, щоб припинити будь-які кампанії з вербування.

Вербування РФ іноземців на війну

Росія зробила кроки щодо збільшення набору військовослужбовців усередині країни і за кордоном, прагнучи замінити величезну кількість військовослужбовців, убитих або поранених у боях в Україні.

За оцінками європейських чиновників, Кремль змусив тисячі мігрантів, а також іноземних студентів і робітників битися пліч-о-пліч із російськими військами. Індія заявила, що прем'єр-міністр Нарендра Моді "рішуче" порушив питання про дострокове звільнення громадян своєї країни, яких "ввели в оману", змусивши вступити в російську армію, під час переговорів із Путіним у Москві на початку цього місяця.

Раніше цього року Непал також заявив, що йому відомо про приблизно 400 непальських чоловіків, завербованих Росією, хоча багато хто з них, найімовірніше, підписалися без відома уряду.

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