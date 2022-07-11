Зменшити інтенсивність обстрілів по Україні також допоможе знищення безпосередньо пускових установок.

При поточній інтенсивності обстрілів придатних для застосування ракет радянського типу у окупантів залишилось до кінця року.

Про це повідомив аналітик і фахівець з ракетного озброєння Олександр Кочетков в ефірі телемарафону.

"Є приблизні оцінки, що старих ракет у них – приблизно 2-4 тисячі, це те, що залишилось після радянських часів, або навіть більше – 5 тисяч. Але абсолютно зрозуміло, що далеко не всі ці ракети придатні для застосування, навіть після певної модернізації", - сказав він.

Експерт вважає, що придатних для застосування ракет радянського типу у окупантів залишилось до кінця року, якщо зберігатиметься поточна інтенсивність обстрілів.

"Тобто всі міста перебуватимуть під загрозою – більш точні, менш точні, але ракетні загрози будуть до завершення бойових дій, якщо вони закінчиться цього року", - пояснив Кочетков.

За його словами, росіяни щотижня можуть виготовляти декілька ракет типу "Іскандер", але у них цей конвеєр не працює постійно через брак комплектуючих, зокрема електроніки, яку Росія сама не виробляє.

Він зазначив, що зменшити інтенсивність обстрілів по Україні також допоможе знищення безпосередньо пускових установок.

Як повідомляв УНІАН, аналітики пояснили, чому росіяни почали використовувати ЗРК С-300 по наземних цілях.