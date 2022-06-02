Окупанти почали вести бойові дії згідно з підручниками з військової науки радянських часів.

Російські військові змінили тактику ведення бойових дій від початку вторгнення в Україну до сьогоднішнього дня.

Таку думку висловив військовий експерт-оглядач Юрій Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в перші тижні, від початку вторгнення в Україну, російські військові воювали доволі безглуздо, порушуючи всі принципи та канони сучасної військової науки.

"Було багато прикладів, як великі колони по декілька сотень одиниць військової техніки та інших транспортних засобів, пересувалися без всякої бокової охорони та попадали під нищівний вогонь Збройних сил України. Саме так було під Києвом та й в багатьох інших містах країни", - сказав Федоров.

Експерт зауважив, що вже через місяць тактика змінилася і російські війська почали вести бойові дії згідно з підручниками з військової науки радянських часів: такі навчальні посібники складалися за досвідом військових дій під час Другої світової війни.

"Там зазначено, що перед початком наступу потрібно здійснювати масовані артилерійські обстріли та за допомогою авіації, знищувати оборонну межу противника та руйнувати військові об'єкти в оперативному тилу. При цьому берегти особовий склад, як кажуть "живу силу", нікого не навчали. Саме так російські військові зараз воюють в Україні, що призводить до значних втрат серед них", - пояснив Федоров.

Експерт зазначив, що просуванню російського противника по території України, заважає відчайдушний супротив українських збройних сил.

"Не завжди українські військові сили можуть подолати у багато разів переважаючі (в кількості особового складу - УНІАН) сили противника. Саме таким чином, зосереджуючи вирішальну перевагу в кількості, російські війська наразі ведуть бойові дії в Сєвєродонецьку", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, на думку військового експерта Михайла Жирохова, російські окупанти через брак часу змінили тактику наступу на Сєвєродонецьк. Ворог прагне захопити місто до "Дня Росії" і перейшов до вуличних боїв, що призведе до великих втрат в його лавах.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 01 червня склали: особового складу - близько 30700 осіб ліквідовано, танків - 1361 од., бойових броньованих машин - 3343 од., артилерійських систем - 659 од., засобів ППО - 94 од., літаків - 208 од., гелікоптерів - 175.

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