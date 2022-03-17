Турецький президент зазначив, що вирішення низки питань може вимагати проведення особистої зустрічі президентів України і РФ.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

В Управлінні зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган і Путін обговорили останній розвиток подій у зв'язку з війною РФ проти України, передає Анадолу.

Турецький лідер зазначив, що узгодження низки питань може вимагати проведення особистої зустрічі президентів України і РФ, і у зв'язку з чим він знову озвучив запрошення на адресу Путіна і Зеленського на зустріч в Стамбулі або Анкарі.

Ердоган висловив упевненість в тому, що в разі оголошення режиму припинення вогню [в Україні], у сторін з'явиться можливість для довгострокового врегулювання протиріч.

Глава турецької держави також вказав на значимість ефективного задіяння гуманітарних коридорів [в Україні] в обох напрямках і моніторингу ситуації на місцях.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина готова розглянути можливість стати одним з гарантів безпеки України в майбутньому. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Вас також можуть зацікавити новини: