Зокрема, Сили оборони знищили 16 ворожих БпЛА "Shahed-136/131" та вісімрозвідувальних дронів.

Українська авіація та артилерія минулої доби завдали значних втрат ворогу, уразивши райони з особовим складом та технікою.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас українські захисники відпрацювали потужно – за даними Генштабу. силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено дві крилатих ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БпЛА "Shahed-136/131".

Крім того, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Також було знищено вісім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

До того ж, ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили один зенітно-ракетний комплекс противника.

Ситуація на фронті

За даними аналітиків ISW, 16 серпня українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському, Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) і Мелітопольському (Захід Запорізької області) напрямках.

При цьому, ЗСУ вдалося звільнити Урожайне, а також, за даними аналітиків, Сили оборони досягли великих успіхів в районі Роботино в західній частині Запорізької області.

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