Окупанти не відмовляються від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей.

У Генштабі Збройних сил України відзвітували щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках. Зокрема у Маріуполі російські загарбницькі війська проводять штурм в окремих районах міста.

Про це свідчать оперативні дані силового відомства станом на 18.00.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагалися штурмувати місто Сєверодонецьк, але успіху не мали. Також під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали.

Крім того, на Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати місто Харків, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. В районі міста Ізюм окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.

Разом з тим, на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Також окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області.

"Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених в Російській Федерації, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито "достовірна" інформація", – йдеться у повідомленні.

Водночас, серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим поширюється інформація, що Збройні сили України планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів.

А тим часом втрати особового складу окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнули близько 19,5 тис. осіб. Разом з тим росіяни втратили 725 танків та майже 2 тисячі бойових броньованих машин.

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