Українські воїни за добу ліквідували 16 ворожих ударних безпілотників.

Минулої доби РФ застосувала 22 дрони Shahed та 3 керовані ракети С-300 для ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому у вівторок вранці, 4 липня. "За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти застосували 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 22 іранських ударних БПЛА типу Shahed по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БПЛА типу Shahed", - інформує Генштаб.

Зазначається, що загалом ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 3 липня російські війська завдавали удару по Сумах. У соцмережах з'явилися фото та відео руйнувань через вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти атакували місто іранськими дронами типу Shahed-136.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, загинули двоє людей, ще 19 отримали поранення, серед них - п'ятирічна дитина.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки загарбники вдарили по житлових будинках та будівлі Служби безпеки України.

Вночі, 3 липня, російські окупанти також атакували українську землю ракетами та безпілотниками. Загалом було зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, з яких 13 збили сили ППО.

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