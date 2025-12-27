Генштаб відреагував на заяви РФ про 'захоплення' Мирнограда та Гуляйполя

Ситуація в Гуляйполі складна, але українські війська продовжують оборонну операцію в населеному пункті.

Заяви країни-агресорки Росії про захоплення Мирнограда Донецької області та Гуляйполя Запорізької області не відповідають дійсності. Про це інформують у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами", – акцентували там.

У Генштабі зауважили, що ситуація в Гуляйполі складна, але українські війська продовжують оборонну операцію в населеному пункті. Сили оборони ведуть дії зі знищення піхотних груп окупаційних військ РФ у місті.

"Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тож в хід іде зброя дезінформації", – додають військові.

Так само вигадками РФ є заяви про нібито контроль над половиною Костянтинівки Донецької області. Там українські захисники тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту.

"Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА", – розповіли у Генштабі.

Там також нагадали про схожу ситуацію з Купʼянськом Харківської області. Влада РФ уже кілька разів звітувала про нібито взяття міста під контроль. Проте Сили оборони України звільнили низку населених пунктів на північ від Куп’янська, зачистили більшу частину самого міста та блокували залишки російського угруповання.

Аналогічна ситуація і з Покровськом Донецької області, про окупацію якого РФ розповідає ще з кінця вересня минулого року. Оборона цього міста триває 17 місяців, і противник зазнає суттєвих втрат.

"Очевидно, що брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Втім, російська дезінформація не вплине на українську позицію та подальшу дипломатичну роботу. Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше 1000 вбитих та поранених російських солдатів", – наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України заявив, що в 2026 році РФ має намір встановити повний контроль над Донецькою та Запорізькою областями.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін зізнався, що мирні переговори його більше не цікавлять. Правитель РФ після доповіді своїх військових про нібито захоплення Мирнограда і Гуляйполя сказав, що це "важливі результати", які відкривають можливості для повної окупації Донецької та Запорізької областей.

