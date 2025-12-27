За словами головного розвідника, ворог своїх планів ніколи й не приховував.

У 2026 році Росія намагатиметься отримати повний контроль над Донецькою і Запорізькою областями. Про це в інтерв’ю Суспільному сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, плани Росії чітко окреслені: це "намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях".

Буданов наголосив, що ворог цього ніколи й не приховував.

"Це основні завдання – разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 26-го року – це Донбас і Запорізька область", - сказав він, додавши, що захопити всю Запорізьку область – це мрія росіян.

Також Буданов повідомив, що мобілізаційний план росіян на цей рік передбачав набрати 403 тисячі людей.

"Стільки вони набрали, якщо не помиляюсь, 2 грудня. Тобто вони виконають план приблизно на 103%. На 26-й рік план – 409 тисяч", - зазначив він.

За його словами, до цього всі роки вони свої плани з мобілізації виконували.

Інші заяви ГУР

Як повідомляв УНІАН, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначав, що Росія має великий дроновий потенціал на наступний рік. Він повідомив, що ворог нарощує виробництво ударних безпілотних літальних апаратів, хибних цілей і розвідувальних апаратів. Але це, за його словами, для нас поштовх, щоб посилювати системи ППО й розвивати антидрони.

Він зазначив, що війна України проти агресора показала: наша держава здатна швидко розвивати нові сили і засоби протидії, які на сьогодні є передовими в усьому світі.

