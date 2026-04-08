ЗСУ уразили позиції ракетного комплексу 'Бастіон' в Криму, - Генштаб

Також під удари потрапили нафтобази, де противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

У ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази на тимчасово окупованій території Криму - у Феодосії, де виникла пожежа, та у Гвардійському.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

Крім того, зазначається, завдано вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого (окупована частина Запорізької обл.), Суходільська (окупована Луганщина) та Великої Новосілки на Донеччині.

Також уражено польовий артилерійський склад неподалік Ялти на окупованій частині Донецької області, склад БпЛА поблизу Степного тієї ж області та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на Луганщині.

"Серед іншого наші воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу "Бастіон" в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 5 на 6 квітня 2026 року майстри Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України ударами безпілотників вивели з ладу "Славяніна" – останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.

"Славянін" відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

