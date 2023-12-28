При цьому на Таврійському напрямку за минулу добу російські окупанти збільшили кількість авіаударів.

На Таврійському напрямку грудень став найважчим місяцем за увесь рік через постійні штурми російських загарбників.

Про це заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі інформаційного телемарафону. "Найважчий місяць, на мою особисту думку, останній. Тому що ворог увесь час штурмує Мар'їнку, Авдіївку, зазнає значних втрат, але суне вперед і намагається взяти чи до кінця року, чи є якийсь інший термін... але я вважаю, що за кількістю атак, за тиском на наші підрозділи - крайній місяць цього року найважчий", - повідомив Штупун.

Також він прокоментував твердження окупантів про нібито захоплення Мар'їнки.

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"Справа у тому, що у Мар'їнці на півночі ще знаходяться наші підрозділи, тому пропаганда ворога звичайно працює, але, по факту так. Наразі ворог продовжує обстрілювати наші підрозділи з артилерії. Далі він намагається більше тиснути вже на Новомихайлівку", - відзначив Штупун.

При цьому, за його словами, на Таврійському напрямку за минулу добу російські окупанти збільшили кількість авіаударів, а в порівнянні з позаминулою добою у два рази зросло застосування дронів-камікадзе - майже до сотні.

"На чотирьох напрямках зафіксовано скиди керованих авіабомб, тобто, по усій лінії бойового зіткнення ворог активізував авіацію. Основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському і Запорізькому напрямках. Продовжує активні піхотні атаки за підтримки дуже значної кількості бронетехніки", наголосив Штупун.

Також речник додав, що загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 985 артилерійських обстрілів.

"Наші воїни відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки біля Авдіївки і 17 атак біля Сєвєрного, Первомайського і Невельського. Також триває стримування ворога у районах Мар'їнки і Новомихайлівки. Там відбито 3 атаки. І на Запоріжжі противник тричі безуспішно намагався йти вперед західніше Вербового і біля Роботиного", - сказав Штупун.

За його словами, загальні втрати ворога минулої доби досить значні - 488 осіб і 10 одиниць військової техніки (18 танків, 28 бронемашин, 13 артилерійських систем, 23 безпілотників, 16 автомобілів та 7 одиниць спецтехніки). Знищено 1 склад боєприпасів. Ще близько 20 окупантів здалися у полон.

Війна в Україні: новини

За даними американських аналітиків Інституту з вивчення війни, російські окупанти просунулися в західну частину Запорізької області і відбили позиції, які ЗСУ зайняли під час контрнаступу влітку. Кадри з геоприв'язкою показують, що окупанти просунулися на захід від Вербового (9 км на схід від Роботиного). За оцінкою ISW, взяття Україною цих позицій у серпні цього року було тактично значущим, оскільки могло дозволити ЗСУ почати діяти повз найщільніших російських мінних полів та інших російських оборонних бар'єрів. При цьому аналітики не вважають, що перехід цих позицій до окупантів особливо важливий і значущий в даний час.

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