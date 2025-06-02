Дві ракети влучили поблизу багатоповерхівок.

Сьогодні вранці Росія атакувала Харків безпілотниками та ракетами, є руйнування, постраждали люди, в частности, двое детей.

Спочатку мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання БПЛА у Холодногірському районі виникла пожежа. Згодом він уточнив, що пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.

Згодом він повідомив, що росіяни атакують Харків балістикою.

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"Дві балістичні ракети ударили по Київському району… У Київському районі влучання однієї ракети у дорогу… Друга ракета ударила поблизу багатоповерхівок Київського району. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади", - зазначив він.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок ударів по Холодногірському району троє постраждалих, однак вже незабаром їхня кількість зросла до п’яти, серед них семирічний хлопчик.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що у Холодногірському районі вже шестеро постраждалих, допомоги медиків потребує ще одна дитина.

Обстріли України

Президент Володимир Зеленський попередив українців про небезпеку масованого удару після масованої атаки дронів на російські аеродроми, внаслідок якої під ударом яких опинилося понад 40 одиниць російської авіації, зокрема стратегічні носії ракет.

Він також нагадав, що загарбники щотижня збільшували кількість дронів-камікадзе, які атакували Україну - минулої ночі Повітряні сили зафіксували майже 500 БПЛА.

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