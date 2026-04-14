Потрібна третя сторона: в ISW зробили важливий висновок із 'великоднього перемир’я'

Роія та Україна висунули одна одній звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Забезпечення сталого та тривалого припинення вогню у війні в Україні неможливе без чітко визначених умов, механізмів моніторингу та вирішення суперечок. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, оцінюючи результати "великоднього перемир’я".

Так, експерти вказують, що російські та українські чиновники висунули взаємні звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. 13 квітня Генеральний штаб України повідомив, що російські війська порушили режим припинення вогню 10 721 раз, включаючи 119 наземних атак, 1567 артилерійських ударів, 2205 ударів ударними безпілотниками, а також 6830 інших ударів FPV-дронами. Також український омбудсмен Дмитро Любинець повідомив 12 квітня, що російські війська стратили чотирьох українських військовополонених під Ветринарним у Харківській області та атакували групу українських евакуаторів у Запорізькій області після початку припинення вогню 11 квітня

У свою чергу, Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська порушили режим припинення вогню 6558 разів, включаючи п’ять наземних атак, 5844 артилерійських удари та 694 удари безпілотниками, і заявило, що російські засоби ППО збили 11 українських безпілотників над Бєлгородською та Курською областями під час дії режиму припинення вогню. Також губернатор окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що Україна завдала ударів по цивільній та житловій інфраструктурі в окупованих Старій Зубрівці та Залізному порту після початку режиму припинення вогню.

Відео дня

Як зазначають аналітики, така кількість взаємних звинувачень і значна активність вже з перших годин режиму тиші підкреслюють той факт, що припинення вогню без чітких механізмів контролю, надійного моніторингу та певних процедур вирішення суперечок навряд чи буде дотримуватися.

"Для досягнення міцного припинення бойових дій обом сторонам необхідно встановити чіткі умови, впровадити системи моніторингу з боку третіх осіб і вивести війська з лінії зіткнення, щоб знизити ризик порушень та ескалації", – підкреслюють аналітики.

Великоднє перемир'я - новини

Раніше глава ОП Кирило Буданов зазначив, що одноденне великоднє перемир'я не переросте в довгострокове.

Ветеран війни Євген Дикий також зазначав, що Україна не просила у РФ про перемир'я на Великдень і не вважає, що пауза в ударах на півтори доби може дати якийсь результат.

У Кремлі пообіцяли продовжити свою "СВО" після закінчення перемир'я і заявили, що воно триватиме, "поки Зеленський не набереться сміливості для укладення миру".

