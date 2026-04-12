Питання 'лічених кілометрів': у Кремлі пообіцяли продовжити війну після Великодня

Речник Кремля явно підіграв команді Трампа.

Росія не має наміру відмовлятися від продовження війни, але винна в цьому, звичайно ж, Україна. Таку заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

За його словами, "СВО" триватиме, "поки Зеленський не зможе набратися сміливості для укладення миру з Росією".

"Ми хочемо стабільного миру. І стабільний мир може настати, коли ми забезпечимо наші інтереси, досягнемо тих цілей, які ставилися з самого початку. Це можна зробити буквально в режимі "сьогодні", – сказав він.

Пєсков не пояснив, чому Україна має йти на будь-які поступки заради миру, якщо війну розпочала і відмовляється припиняти саме Росія.

При цьому речник Кремля зробив явну відсилку до недавніх слів віцепрезидента США Джея Ді Венса, мабуть, намагаючись показати, що РФ і США перебувають на одному боці, і миру заважає саме Україна.

"Це дійсно лічені кілометри... грубо кажучи, там 17-18% Донецької Народної Республіки, яку нам залишилося звільнити, і це означатиме вихід на адміністративні кордони", - сказав Пєсков.

Примітно, що речник Кремля фактично підтвердив, що Росія більше не претендує (принаймні публічно) на Херсонську та Запорізьку області.

Як писав УНІАН, раніше думку про те, що війна в Україні триває нібито через "кілька квадратних кілометрів", висловив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Той самий, який у лютому 2025 року розлютив Зеленського в Овальному кабінеті, заявивши, що "бачив сторіз" і тому знає, що відбувається в Україні.

Разом з тим слід зазначити, що Пєсков є найнепотрібнішою людиною в Кремлі, і його слова не означають практично нічого. Свіжий приклад цього стався днями. Вранці 9 квітня Пєсков заявив журналістам, що рішення про великоднє перемир'я Путін нібито не приймав. А вже через кілька годин після цього Кремль оголосив про перемир'я.

