Ліквідовано чотири ворожі повітряні цілі, поділилися у Повітряних силах української армії.

Російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами, безпілотниками та керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. "З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними БПЛА типу Shahed, керованими авіаційними та зенітними ракетами", - йдеться у повідомленні.

Всього, як зазначається, під час ворожого удару по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

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п'ять балістичних ракет "Іскандер-М";

одну зенітна керована ракета С-300;

одну керована авіаційна ракета Х-59;

одну крилата ракета (тип уточнюється);

дев'ять ударних БПЛА Shahed-136/131.

Зокрема, як поінформували військові, ворог атакував об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири повітряні цілі - одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БПЛА Shahed-136/131.

Важливі новини про втрати ворога на 19 жовтня 2023 року - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Вони уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.

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