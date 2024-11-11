Україна перебуває в одній із найслабших точок з лютого 2022 року, - CNN

Експерти зазначають, що "існує зростаючий тихий консенсус, що переговори є єдиним способом завершити війну".

З 1 вересня Київ зазнає атак російських безпілотників майже щоночі. Сирени будять мешканців вночі, змушуючи їх шукати прихистку або ховатися у ванних кімнатах. Тільки за перший тиждень листопада сирени працювали впродовж 43 годин, пише CNN.

Зростання атак на міста відбувається одночасно з просуванням російських військ у Донецькій області, тоді як українські підрозділи відчувають нестачу особового складу й вимушені розтягувати сили вздовж великої лінії фронту.

Багатьма батареями ППО керують добровольці з різних сфер, серед яких суддя Верховного Суду України Юрій Чумак. Він розповів CNN, що у територіальній обороні служать депутати, оперна співачка та телеведуча. "Ми робимо це більше двох років", - зазначив він, додавши, що інтенсивність атак безпілотників досягла піку за останні кілька місяців.

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Їхня техніка досить проста - кулемети на дахах багатоповерхівок. "Безпілотники летять низько, тому було реально і дешево збити їх з кулемета. Ми чергуємо щоночі, зараз атаки відбуваються щодня", - додав він.

Після двотижневої поїздки в Україну аналітик Конрад Музика з Rochan Consulting заявив, що ключовою проблемою залишається інтеграція нових військ. Музика написав у X, що "українське вторгнення в Курську область ще більше розтягнуло і без того обмежені українські сили". За словами командувача Сирського, лише в жовтні безпілотниками було знищено чи пошкоджено понад 52 тисячі об'єктів противника. Однак Музика вважає, що безпілотники не замінять нестачу піхоти, і попри ухвалений раніше цього року закон про покращення мобілізації, "присутність новомобілізованих підрозділів/солдат практично непомітна".

"Ми маємо ситуацію, в якій українці не лише не встигають заповнювати втрати, а й втрачають солдатів усе швидшими темпами через падіння бойового духу", - сказав Музика в X.

Російські війська навчилися ефективніше використовувати слабкі місця оборони, що дозволяє їм завдавати втрат українським силам у радіусі 10 км від Покровська. На багатьох інших ділянках 600-мильної лінії фронту українські війська продовжують утримувати позиції, але деякі аналітики прогнозують новий наступ Росії на півдні. Поки що єдиним територіальним здобутком для України цього року стало раптове вторгнення в Курську область у серпні.

Песимістичні прогнози змінили тон серед союзників України, які тепер більше говорять про те, що Київ має достатньо позицій для переговорів, ніж про перемогу на полі бою.

Рим Монтаз з Фонду Карнегі за міжнародний мир зазначив, що "існує зростаючий тихий консенсус, що переговори, які можуть включати тимчасову втрату суверенітету над деякими територіями, є єдиним способом завершити цю війну". Він додав:

"Київ перебуває в одній із найслабших точок з лютого 2022 року, і перспектива таких переговорів є політичним мінним полем для Зеленського".

Перемога, яку український уряд визначає як повне звільнення території від російських військ, багато хто вважає недосяжною.

Повітряні атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прогнозує, що українцям слід очікувати потужну масовану ракетну атаку росіян найближчими днями, максимум тижнями. За місяць від минулої такої атаки окупати могли накопичити півтори сотні різних ракет.

Українським громадянам треба бути готовими, що повітряні атаки російських загарбників можуть виникати впродовж дня, заявив раніше авіаційний експерт Валерій Романенко.

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