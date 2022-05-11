До цілей РФ також входить сухопутний коридор з Придністров'ям і окупація трьох областей України.

Російська Федерація не відмовилася від планів щодо окупації Києва. Вона як і раніше планує захопити місто, інсценувати вибори, щоб привести до влади прокремлівські сили, створити нове державне формування і включити його до свого складу.

Про це на нещодавньому брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, першими кроками у ймовірному ланцюжку подальших дій Росії стануть спроби взяти під контроль Одеську, Миколаївську і частково Запорізьку області. Далі РФ планує створити сухопутний коридор з Придністровським регіоном Молдови і окупувати центральну частину України.

Після цього в теоретичній послідовності дій РФ йде: "Оволодіння Києвом, Інсценування перевиборів в законодавчі та виконавчі органи влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення і включення його до складу Росії".

Громов підкреслив, що таким чином ворог спробує домогтися своєї стратегічної мети. Однак, за словами заступника начальника, "це їхні думки", на які "є наша протидія".

Нагадаємо, на брифінгу Громов також розповів про успіхи ЗСУ під Харковом і в районі Ізюма. На обох напрямках ворог перейшов до оборони, а місцями перекидає сили в Луганську область.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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