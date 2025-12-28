Командувач Нацгвардії розповів про реальну обстановку в Покровську

Минулого тижня Півненко відвідував українських оборонців на передовій.

У Покровську Донецької області ситуація важка. Про це в інтервʼю "Громадському радіо" розповів командувач Національної гвардії України генерал Олександр Півненко, який минулого тижня відвідав захисників на передовій.

За його словами, в місті постійно стоїть туман, що дозволяє ворогу інфільтруватися. І працювати в таких умовах дуже важко.

"Тому що і дрони менше літають, але в нас люди ж навчені, можуть на всьому літати. Але просто сама погода не дозволяє виявляти вчасно противника і знищувати ефективно, скажімо так. Тому що, ну, з 25 знищень там 10 пройде, 10 будуть поранені", – пояснив Півненко.

За його словами, кількість окупантів в Покровську за останній місяць зросла, однак він не впевнений, наскільки. Півненко зауважив, що противника постійно знищують: "там багато із Сил безпілотних систем, із Національної гвардії, зі Служби безпеки України. Там постійно працюють Сили Спеціальних Операцій, Головне Управління Розвідки".

"Там накопичені серйозні підрозділи, які виявляють і знищують. Питання, скільки ресурсу є на тому напрямку у противника, скільки нам потрібно часу для цього, щоб вихолостити їхню піхотну складову і щоб вони відійшли на поповнення. Оце питання – ну, це не до мене, це до розвідки. Я думаю, в Генеральному штабі краще знають ситуацію. Моє враження, що ми ще за нього повоюємо, сто відсотків", – додав генерал.

Він додав, що Україна воює вже довго – був досвід боїв за Бахмут, Авдіївку:

"Це все війна. Ми можемо втрачати території, ми розуміємо, що противник у людському плані більш ефективний, тому що в них мобілізаційний ресурс вищий. А нам гнати людей, заганяти їх, щоб їх там знищували, немає сенсу".

Півненко визнав, що в "людському напрямку" Україна точно не виграє – тільки технологічно, тільки дронами. Тому на певних ділянках Сили оборони будуть вимушені відступати.

"Ми боремося за свою країну, щоб зберегти свою національність", – резюмував командувач НГУ.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Російські окупанти доповіли правителю РФ Володимиру Путіну про нібито захоплення Мирнограда та Гуляйполя. Ця інформація не відповідає дійсності, наголосили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ситуація в Гуляйполі складна, але українські війська продовжують оборонну операцію в населеному пункті. Водночас у Мирнограді ворогу не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації.

