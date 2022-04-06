Інші загарбники не брали участь у цій війні через надто молодий вік.

Кожен третій російський військовий 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії воював у Сирії, захищаючи режим Башара Асада.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

За даними української розвідки, саме представники цієї бригади окупували Бучу, Ірпінь та Гостомель на Київщині, де після себе залишили сотні по-звірячому вбитих цивільних українців.

Журналісти опрацювали списки 155-ї Тихоокеанської бригади, які раніше опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України. У цих списках є імена та персональні дані 82 російських військових. Щонайменше 24 з них були учасниками війни у Сирії, де Росія підтримувала злочинний режим Башара Асада. У середньому, кожен третій морський піхотинець Тихоокеанського флоту РФ, чиї дані є у списку розвідки воював у Сирії.

Інші окупанти не могли брати участь у сирійській війні через свій вік, бо тоді ще вчилися у школі або училищах. Журналісти з’ясували, що значна кількість окупантів зі складу цієї бригади, чиї імена є у списку, народилися у 1998-2002 роках. Тобто зараз їм 20-25 років. При чому ці 20-річні окупанти хваляться у своїх соцмережах, що відрізають вуха українцям та погрожують вбивствами та знущаннями.

Нагадаємо, що у 2015 році війська РФ вторглися на територію Сирії, де тривала громадянська війна. Путін відправив туди близько 4 тисяч своїх солдат на підтримку режиму Башара Асада.

Російські війська бомбардували мирне населення, цивільні об’єкти та гуманітарні коридори. Також росіяни використовували у Сирії заборонену зброю — фосфорні бомби та здійснювали хімічні атаки густонаселених регіонів.

Як повідомляв УНІАН, російський окупант з Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі під Києвом, погрожував, що повернеться в Україну і продовжить творити звірства.